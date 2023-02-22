«Интер» — «Порту»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 22 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянский «Интер» и португальский «Порту». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем (Сербия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Порту» находится на второй строчке в турнирной таблице португальской Примейры.
Ответная встреча команд запланирована на 14 марта, игра пройдёт в Порту. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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