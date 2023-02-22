Ведран Чорлука: всё, что я люблю видеть в игроке, я увидел в Игоре Денисове

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем одноклубнике Игоре Денисове.

«Игоря Денисова запомнил спокойным и справедливым. Если что-то на его взгляд неправильно, то он скажет в лицо. Когда были проблемы в команде, то он много общался с лидерами. Если Денисов был недоволен тренировками, то хотел знать наше мнение — можем ли мы пойти к тренеру и что-то изменить. Он всегда хотел, чтобы мы были лучше. Любил выигрывать человек.

Ему не интересно, любишь ты его или нет. Ему интересно, будешь ли ты делать всё для победы. Ему плевать, если кто-то думает, что Денисов тихий или Денисов не смеётся. Я это сразу понял и у нас были отличные отношения. Всё, что я люблю видеть в игроке, я увидел в Денисове. Если бы у нас было больше таких футболистов раньше и позже, то титулы брали бы чаще.

Денисов из других команд уходил со скандалами? Всё зависит от того, кому удобно иметь такого футболиста. Нам не мешало, что пришёл человек со своим мнением. Для него ключевое – поле. Остальное не имеет значения. Кто-то пошел пить – не интересно. Зарплата – не интересна. Хоть 5, хоть 10, хоть 20 кто-то получает. Хотя бывает интересно, когда у тебя 100, а играешь, как не пойми кто. Может раньше он думал иначе, предъявлял, и это мешало. Но не надо думать, что с ним что-то не так. Он просто ищет справедливости», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: