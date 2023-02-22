Полузащитник «Спартака» Умяров: перед матчем с «Локо» не обсуждали возможный перенос игры

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что игроки не обсуждали возможный перенос четвертьфинального матча Кубка России с «Локомотивом».
«Почему получились разные два тайма? Невозможно играть 90 минут на одном уровне. Мы только стремимся к этому. Было холодно, да и по такому полю тяжелее играть. Но вышла достаточно качественная игра.
Не обсуждали возможный перенос матча. Вообще ни одного слова не было. Все ребята хотели играть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Перед матчем 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» делегаты сделали замер температуры, который показал минус 11 градусов. Если температура окружающего воздуха составляет ниже -15°С, комиссар запрашивает согласие обеих играющих команд на участие в матче.
- 22 февраля 2023
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