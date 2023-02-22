Главный тренер «Локомотива» оценил дебют Артёма Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил дебют нападающего Артёма Дзюбы в игре Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«Состояние Дзюбы позволяет ему играть весь матч, замена ему не требовалась. Когда он только пришёл, медобследование показало, что он в хорошем тонусе. Другой вопрос, что ему ещё нужно наладить взаимодействие с партнёрами, но это вопрос времени. От Игоря Смольникова ожидали определённых нюансов в игре, и сегодня что-то лучше у него получилось, что-то хуже.
Вливание новых футболистов требует времени, а новички появились у нас поздно – за 10 дней до Кубка. Но мы нацелены на работу. У нас есть ещё один матч, чтобы навязать сопернику борьбу и пройти дальше.
У нас есть капитан – это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под неё. У него горят глаза, он хочет играть и решать. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определённые импульсы, и пока всё идёт хорошо», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 февраля 2023
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