«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Марез открыл счёт на 27-й минуте

Сегодня, 22 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» принимает «Манчестер Сити». Команды встречаются на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион». Стартовый свисток главного арбитра матча Сердара Гёзюбююка прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 27-й минуте хозяева провалились в обороне на своей половине поля после прессинга «горожан». Рияд Марез оказался на ударной позиции после передачи Илкая Гюндогана и без помех точно пробил по воротам — 1:0.
«Манчестер Сити» является победителем группы G. Подопечные Хосепа Гвардиолы смогли обойти в таблице дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Копенгаген». «РБ Лейпциг» занял вторую строчку квартета F, уступив главенство мадридскому «Реалу», но обойдя по очкам «Шахтёр» и «Селтик».
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