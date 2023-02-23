Индзаги высказался о победе «Интера» в матче с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Мы провели отличную игру против физического сильного и техничного соперника. Мы сожалеем о первом тайме, потому что у нас было несколько моментов, когда мы могли выйти вперед. Во втором тайме «Порту» провел опасную контратаку. В первом тайме мы должны были быть быстрее в передаче мяча. Мы должны были действовать лучше и быстрее. Но наши соперники яростно прессинговали нас. Мы должны были увеличить темп при передаче мяча», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Интером» и «Порту» состоится 14 марта, начало – 23:00 мск.

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