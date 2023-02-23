Экс-игрок «Челси»: если бы клубом владел Абрамович, то Поттер уже был бы уволен трижды

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино прокомментировал игру клуба под руководством главного тренера Грэма Поттера.

«Если бы Роман Абрамович всё ещё владел «Челси», то Грэм Поттер уже был бы уволен по трём разным поводам. Игра команды в первом тайме в домашнем матче с «Саутгемптоном» (0:1) была ужасной, проигрыш худшему клубу АПЛ просто неприемлем.

Даже с учётом того, что сейчас «Челси» управляет группа владельцев с Тоддом Боули, я не могу представить, чтобы Поттеру доверяли и дальше. С прошлого лета клуб потратил более € 500 млн, привлекая лучших талантов. Состав «Челси» настолько глубок, что когда я нахожусь на «Стэмфорд Бридж» во время игры, то иногда сталкиваюсь с игроками, не входящими в заявку, но которые попали бы в стартовый состав большинства команд Англии.

Боули торопится снова заставить «Челси» бороться за титулы, так почему же он должен довольствоваться посредственной игрой при Поттере? Не удивлюсь, если тренера уволят на этой неделе», — цитирует Каскарино The Times.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: