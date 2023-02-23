Президент «Урала» Иванов: в зимнее окно нет и не будет трансферов

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не будет осуществлять переходы в текущее трансферное окно.

«У нас не было трансферов, и их не будет. Трансферное окно почти закончилось, уже через три часа закрытие. Мы в летнее трансферное окно взяли много футболистов, нам хватило», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Вчера, 22 февраля, «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Кубка России. Первыми забили гости, когда на шестой минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый удар, переиграв голкипера Сергея Песьякова. До перерыва игра была практически равной, но команда из Екатеринбурга была близка к тому, чтобы укрепить своё преимущество.

Во втором тайме «Ростов» после корректировок Валерия Карпина перехватил инициативу в матче. Благодаря этому вышедший на замену Николай Комличенко сравнял счёт после навеса Даниила Уткина. До последних минут обе команды старались вырвать победу, но в итоге матч закончился вничью — 1:1.