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«Он хочет, чтобы каждый отдавал себя на поле». Кади — о тренере «Краснодара» Ивиче

«Он хочет, чтобы каждый отдавал себя на поле». Кади — о тренере «Краснодара» Ивиче
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Новичок «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о главном тренере Владимире Ивиче, который возглавил клуб в январе 2023 года.

«Мне Ивич кажется очень серьёзным тренером, который любит свою работу. «Краснодар» стремится к трофеям, поэтому клубу нужен именно такой тренер. Ему очень нравится соперничество, Ивичу всегда важно побеждать.

Он хочет, чтобы каждый отдавал себя полностью на поле. Он интересуется, что чувствуют игроки, потому что ему нужно видеть, как каждый готов на 100% выложиться во время игры», — приводит слова Боржеса Metaratings.

Напомним, что Боржес перешёл в клуб в январе 2023 года из «Карабаха». За трансфер «Краснодар» заплатил около € 2 млн, которые были прописаны в качестве клаусулы в договоре игрока.

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