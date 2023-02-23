Два ключевых футболиста «Реала» пропустят матчи с «Атлетико» и «Барселоной»

Сразу два важных футболиста мадридского «Реала» пропустят первый полуфинал Кубка Испании с «Барселоной», сообщает COPE.
Отмечается, что на встречу с каталонцами не смогут выйти защитник Давид Алаба и нападающий Родриго Гоэс. Австриец получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2) и был заменён на 27-й минуте. Родриго получил повреждение грушевидной мышцы и пропустит до десяти дней. Оба игрока также не помогут «Реалу» в мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 25-го тура испанской Примеры.
Напомним, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 22 встреч. В Кубке Испании «королевский» клуб сыграет с «Барселоной» в четверг, 2 марта, на «Сантьяго Бернабеу» (23:00 мск).
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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