Федотов: ЦСКА не удалось привезти форварда. Рассчитываем, что Заболотный будет забивать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба этой зимой.

«Да, нам не удалось привезти третьего форварда. Не получилось. Конкуренция нужна. Но у нас есть молодёжный состав, будем искать резервы там. На трансферном рынке отработали в ноль. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем, что он продолжит забивать важные и нужные голы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В звершившемся сегодня матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Краснодаром» в составе армейцев отличились голами Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.