Курьёзный автогол игрока «Мидтьюлланна» Гартенманна в матче со «Спортингом». Видео

Сегодня, 23 февраля, завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором норвежский клуб «Мидтьюлланн» принимал «Спортинг». Встреча завершилась разгромной победой португальского клуба со счётом 4:0, а один из голов забил защитник хозяев Стефан Гартенманн, отправивший мяч в собственные ворота.

Ситуация произошла на 85-й минуте встречи, когда счёт был 3:0 в пользу «Спортинга», а хозяева играли в меньшинстве — ближе к концу первого тайма с поля ушёл защитник Паулиньо, получивший две жёлтые карточки за пару минут. Стефан Гартенманн принял мяч спиной к своим воротам и не глядя отдал пас в створ собственных ворот в надежде, что там стоит голкипер, который в это время покинул вратарскую зону и ждал передачи у лицевой линии. В итоге мяч закатился в собственные ворота, увеличив преимущество лиссабонцев — 4:0.

В стадию 1/8 финала прошёл «Спортинг», который одержал победу над «Мидтьюлланном» с общим счёт 5:1.