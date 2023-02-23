Курьёзный автогол игрока «Мидтьюлланна» Гартенманна в матче со «Спортингом». Видео

Сегодня, 23 февраля, завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором норвежский клуб «Мидтьюлланн» принимал «Спортинг». Встреча завершилась разгромной победой португальского клуба со счётом 4:0, а один из голов забил защитник хозяев Стефан Гартенманн, отправивший мяч в собственные ворота.
Ситуация произошла на 85-й минуте встречи, когда счёт был 3:0 в пользу «Спортинга», а хозяева играли в меньшинстве — ближе к концу первого тайма с поля ушёл защитник Паулиньо, получивший две жёлтые карточки за пару минут. Стефан Гартенманн принял мяч спиной к своим воротам и не глядя отдал пас в створ собственных ворот в надежде, что там стоит голкипер, который в это время покинул вратарскую зону и ждал передачи у лицевой линии. В итоге мяч закатился в собственные ворота, увеличив преимущество лиссабонцев — 4:0.
В стадию 1/8 финала прошёл «Спортинг», который одержал победу над «Мидтьюлланном» с общим счёт 5:1.
- 23 февраля 2023
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:27
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:46
-
20:45