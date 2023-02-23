«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Левандовски открыл счёт с пенальти на 18-й минуте

Сегодня, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

На 18-й минуте сине-гранатовые заработали право пробить 11-метровый удар. К точке подошёл польский нападающий Роберт Левандовски, который пробил в правый угол. Голкипер Давид де Хеа угадал замысел форварда и даже коснулся мяча, но удар был слишком сильным, и снаряд от его руки залетел в ворота — 1:0 в пользу «Барселоны».

Напомним, в осенней части еврокубков «Барселона» выступала в Лиге чемпионов, но смогла занять только третье место в группе С, уступив первые две строчки «Баварии» и «Интеру». «Манчестер Юнайтед» в своём квартете Е Лиги Европы стал вторым, уступив лидерство «Реалу Сосьедад».