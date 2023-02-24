Пике – о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: это чёртова разруха!

Бывший испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике эмоционально отреагировал на поражение команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрел матч, это чёртова разруха!», — приводятся слова Пике в «твиттере» Barça Universal.

Напомним, 23 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вылетела из еврокубков в четвёртый раз за последние 14 месяцев. До вылета из Лиги Европы команда Хави в нынешнем сезоне заняла третье место на групповой стадии Лиги чемпионов.

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