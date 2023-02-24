Хави рассказал, чего не хватило «Барселоне» для победы в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Нам не хватало хладнокровия во втором тайме. Нужно проявлять больше терпения. Проиграли из-за мелочей. Они дважды забили после наших потерь. В целом мы неплохо играли, мы сражались и хорошо смотрелись против топовой команды. Очень жалко, что проиграли», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
Соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Лиги Европы определится после жеребьёвки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.
Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на восемь очков.
Лионель Месси прилетел в Барселону:
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