Защитник ЦСКА Роша назвал игроков РПЛ, против которых сложнее всего играть

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, против кого в РПЛ ему было играть тяжелее всего.
«Каким форвардам противостоять было труднее всего? Атакующему игроку «Локомотива», 11-й номер Миранчук, конечно, самый неприятный. И 10-й номер «Динамо» Смолов», — приводит слова Роши Sport24.
После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.
В нынешнем сезоне РПЛ Виллиан Роша сыграл в девяти матчах и отметился одним голом. Бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября 2022 года.
Напомним, вчера, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 3:0. Ответная игра между командами состоится 28 февраля в Краснодаре.
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