Виллиан Роша: Дивеев жёсткий, лучше обходиться без стыков с ним

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о защитнике армейской команды Игоре Дивееве. По словам бразильца, Дивеев — достаточно жёсткий футболист.
«Есть ли кто-то в ЦСКА жёстче меня? Наверное, Дивеев напоминает меня. Тоже жёсткий. Лучше обходиться без стыков с Игорем. Заба [Заболотный] тоже неуступчивый. Работа с такими игроками идёт мне на руку.
Дивеев очень важен для нашей обороны. Мы много общаемся, и каждый день, что тренируюсь с Игорем, учусь у него. Без него ЦСКА очень плохо. Дивеев — прекрасный защитник, и хочется, чтобы он остался с ЦСКА подольше. Это было бы великолепно.
Чему можно научиться у Дивеева? Я больше о помощи в коммуникации на поле. Кого держать, куда сместиться — Дивеев раздаёт партнёрам много указаний. Всё-таки он давно в ЦСКА, а я ещё продолжаю адаптироваться», — приводит слова Виллиана Роши Sport24.
- 24 февраля 2023
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