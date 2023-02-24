Ди Мария стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Хет-трик Ди Марии позволил «зебрам» одержать победу над «Нантом» по итогам двух матчей, что позволило туринцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

В ответном матче 1/16 финала с «Нантом» аргентинец отметился тремя голами. В следующем раунде итальянский клуб встретится с «Фрайбургом» (Германия).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные – 16 марта. На стадии 1/8 финала сыграют «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Байер», «Севилья», «Шахтёр», «Ференцварош» «Бетис», «Фейеноорд», «Арсенал», «Фенербахче», «Фрайбург», «Юнион» и «Реал Сосьедад».