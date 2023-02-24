«Кармиотисса» потерпела поражение в первом матче под руководством Александра Кержакова

Завершился матч 25-го тура чемпионата Кипра, в котором «Докса» принимала «Кармиотиссу». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте гостей вывел вперёд словацкий нападающий Михал Дюриш. «Кармиотисса» вела в счёте до 56-й минуты, после чего Никола Труич, Эрнест Асанте и Боян Ковачевич забили за «Доксу» трижды. В компенсированное к матчу время Николаос Кальтсас отыграл один мяч, но на большее у гостей времени не хватило.

Для «Кармиотиссы» это был первый матч под руководством российского тренера Александра Кержакова.

«Докса» набрала 18 баллов и расположилась на 12-й позиции в турнирной таблице. В активе «Кармиотиссы» 27 очков — команда занимает десятую позицию.