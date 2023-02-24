Миллер: я оформил карту болельщика. Это обязательно
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что получил Fan ID. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что все стадионы команд Российской Премьер-Лиги будут готовы к внедрению системы Fan ID.
«Конечно, да! Я оформил карту болельщика. Это обязательно», — цитирует Миллера пресс-служба клуба.
Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Однако уже во второй половине сезона-2022/2023 система Fan ID будет введена на остальных стадионах команд РПЛ.
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