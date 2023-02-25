Бышовец объяснил решение Малкома и Клаудиньо получить гражданство РФ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец объяснил решение бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.
«Думаю, что их решение надо приветствовать. Оно связано с тем, что в «Зените» были созданы все условия для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Это и обстановка в команде, и отношение к иностранцам. В целом у «Зенита» хороший опыт работы с аргентинцами, бразильцами. Да и болельщики любят Малкома и Клаудиньо. Прежде всего благодаря их качеству игры, зрелищности матчей с их участием.
Есть тут и заинтересованность национальной команды — и, мне кажется, речь идёт об усилении. Осталось только решить главные задачи, которые, к сожалению, решаются на политической арене. Если раньше был слоган «спорт вне политики», то сейчас он изменился на «политика в спорте», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».
- 25 февраля 2023
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