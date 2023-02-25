«Шансы всегда есть». Полузащитник «Краснодара» Ахметов — о матче с ЦСКА в Кубке России
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о шансах его команды пробиться в следующую стадию Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В 1/4 финала «Краснодар» встречается с московским ЦСКА. Первый матч завершился победой армейцев со счётом 3:0.
«Остались ли у «Краснодара» шансы отыграться? Скажу так: шансы всегда есть», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».
В первой встрече голами в составе москвичей отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
В других парах 1/4 финала пути РПЛ встречаются «Спартак» и «Локомотив», «Динамо» и «Крылья Советов», а также «Урал» и «Ростов».
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
08:50
-
08:31
-
08:08
-
07:06
-
07:01
-
06:39
-
05:43
-
05:34
-
05:28
-
04:55
-
04:48
-
04:46
-
04:34
-
04:24
-
04:12
-
03:59
-
03:49
-
03:46
-
03:45
-
03:40
-
03:04
Партнерский контент