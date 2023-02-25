«Шансы всегда есть». Полузащитник «Краснодара» Ахметов — о матче с ЦСКА в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о шансах его команды пробиться в следующую стадию Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В 1/4 финала «Краснодар» встречается с московским ЦСКА. Первый матч завершился победой армейцев со счётом 3:0.

«Остались ли у «Краснодара» шансы отыграться? Скажу так: шансы всегда есть», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

В первой встрече голами в составе москвичей отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

В других парах 1/4 финала пути РПЛ встречаются «Спартак» и «Локомотив», «Динамо» и «Крылья Советов», а также «Урал» и «Ростов».