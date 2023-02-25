РПЛ сделала заявление после расистского инцидента в матче «Волга» — «Зенит»
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление в связи с выброшенным бананом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Волгой» (3:0).
«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Фонбет Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.
В бразильца кинули бананом с трибун, когда он покидал поле стадиона в Ульяновске. В этой встрече Вендел отметился результативной передачей.
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