РПЛ сделала заявление после расистского инцидента в матче «Волга» — «Зенит»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление в связи с выброшенным бананом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Волгой» (3:0).

«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Фонбет Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

В бразильца кинули бананом с трибун, когда он покидал поле стадиона в Ульяновске. В этой встрече Вендел отметился результативной передачей.