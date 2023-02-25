«Больнее было вылетать из ЛЧ». Хави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что вылет команды после 1/16 финала Лиги Европы был менее болезненным, чем вылет по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
«Моё сообщение игрокам? Я сказал то, что жизнь продолжается. Самым большим разочарованием сезона стал вылет из Лиги чемпионов. Вылет из Лиги Европы — тоже больно, но мы всё ещё боремся за победу в чемпионате и Кубке Испании, мы должны продолжать выигрывать трофеи. Неприятно проигрывать, но мы продолжаем борьбу.
Мы постараемся cделать так, чтобы результат противостояния с «Манчестер Юнайтед» не повлиял на нас. Мы должны понимать, что находимся на хорошей позиции в Ла Лиге, в которой мы не проигрывали со времён матча на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Хави AS.
Видеообзор. «Барселона» уверенно обыграла «Кадис» и оторвалась от «Реала»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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