Созин: Ульяновск нормального футбола никогда не видел – больше и не увидит. Клуб накажут
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Эпизод произошёл во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).
«Случай с броском бананом говорит о том, что Ульяновск – футбольная периферия России. Стадион и этот болельщик должны быть наказаны, если «Волга» хочет играть на высоком уровне – пусть работают с болельщиками. Думаю, на матчах РПЛ такого быть не может, там люди привыкли к футбольным звёздам. Ульяновск же нормального футбола никогда не видел – больше и не увидят. Теперь будут страдать – «Волгу» можно только поздравить с неприятностями. Клуб накажут», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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