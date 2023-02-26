Колыванов: надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Эпизод произошёл, когда Вендел уходил на замену. Юрий Козлов заменил Вендела на 90+1-й минуте. «Зенит» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.