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Колыванов: надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков

Колыванов: надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Эпизод произошёл, когда Вендел уходил на замену. Юрий Козлов заменил Вендела на 90+1-й минуте. «Зенит» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.

«Печально и позорно. Будем искать виновного». Что будет за бросок банана в игрока «Зенита» «Печально и позорно. Будем искать виновного». Что будет за бросок банана в игрока «Зенита»
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