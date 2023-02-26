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Игрок «Волги»: наш клуб оштрафуют из-за выходки одного дурачка

Игрок «Волги»: наш клуб оштрафуют из-за выходки одного дурачка
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Футболист «Волги» Дмитрий Ефремов прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Никогда в жизни не понимал такого отношения. Надо уважать любую нацию и расу. Тем более «Зенит» у нас в гостях. Неважно, в какой команде играют футболисты, они в нашей стране, и мы такими выходками показываем свое «дружелюбие». Потом из-за таких людей, которые бросают бананы и другие предметы, и складываются ощущения, слухи и истории о нас как о плохом менталитете. Вот все это из-за таких дураков, так скажем. Не считаю это правильным поведением. Об этом инциденте знают все, значит, оштрафуют клуб из-за выходки одного дурачка.

На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы. Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок — это снежок. Банан — неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», — приводит слова Ефремова Sport24.

«Печально и позорно. Будем искать виновного». Что будет за бросок банана в игрока «Зенита» «Печально и позорно. Будем искать виновного». Что будет за бросок банана в игрока «Зенита»
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