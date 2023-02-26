Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметов: чтобы меня не относили к олигархам, я закрыл медиахолдинг с $1,5 млрд инвестиций

Ахметов: чтобы меня не относили к олигархам, я закрыл медиахолдинг с $1,5 млрд инвестиций
Аудио-версия:
Комментарии

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахтёра», в очередной раз прокомментировал закрытие своего холдинга «Медиа Группа Украина», в который входили телеканалы «Футбол».

«Украина приняла закон об «олигархах», с которым я не согласен. Я не раз заявлял: я никогда не был и не буду олигархом.

Чтобы меня не относили к категории «олигархов» в соответствии с этим законом, я полностью соблюдал законодательство. Поэтому я вынужден был закрыть медиахолдинг, отраслевого лидера с двадцатилетней историей, талантливой командой из 4 000 сотрудников и 1,5 миллиардами долларов инвестиций. Продать его в этой ситуации было бы невозможно», — приводит слова Ахметова Forbes.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» сыграет с голландским «Фейеноордом».

Новость по теме
«Мы творим историю. Играем за Украину». Тренер «Шахтёра» — о выходе в 1/8 Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023