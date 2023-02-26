Ахметов: чтобы меня не относили к олигархам, я закрыл медиахолдинг с $1,5 млрд инвестиций

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахтёра», в очередной раз прокомментировал закрытие своего холдинга «Медиа Группа Украина», в который входили телеканалы «Футбол».
«Украина приняла закон об «олигархах», с которым я не согласен. Я не раз заявлял: я никогда не был и не буду олигархом.
Чтобы меня не относили к категории «олигархов» в соответствии с этим законом, я полностью соблюдал законодательство. Поэтому я вынужден был закрыть медиахолдинг, отраслевого лидера с двадцатилетней историей, талантливой командой из 4 000 сотрудников и 1,5 миллиардами долларов инвестиций. Продать его в этой ситуации было бы невозможно», — приводит слова Ахметова Forbes.
Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» сыграет с голландским «Фейеноордом».
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