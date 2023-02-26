Клубы из Крыма могут начать выступать в чемпионате России летом

Крымские футбольные клубы могут начать интегрировать в российские турниры ближайшим летом. Об этом сообщает ForPost.
Решение принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Перед тем, как начать играть в российском чемпионате, клубам предстоит пройти лицензирование и аккредитацию. Новые клубы начинают выступать со второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России. До этого крымские клубы в любом случае ещё сыграют в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС). Он начнётся, как и планировалось, 25 марта.
Чемпионат Премьер-лиги КФС проходит в четыре круга, то есть каждая команда играет с другими четыре раза — два раза на своём поле и два раза на выезде. Возможно, в этот раз пройдут только два тура, то есть с каждой командой сыграют по матчу дома и на выезде. В этом случае, крымские клубы начнут играть в ФНЛ в июле.
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