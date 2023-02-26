Федотов: в первом матче уверенно справлялись с быстрыми атаками «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Мы прекрасно понимаем, что «Краснодар» – хорошая быстрая команда, и любое быстрое включение соперника может доставить немало проблем. На мой взгляд, в первом матче мы достаточно уверенно с этим справлялись. Можно сказать, разбивали их игру и не давали действовать на пространстве. Это было непросто. С такими командами один эпизод может решить исход поединка, игра может перевернуться. Важнейшей задачей было не позволить сопернику почувствовать свободу, уверенность. Это главное. Нужно было прилагать максимум усилий. Вы верно сказали, что в такой ситуации очень важна соответствующая психологическая готовность. Нужно было действовать по-хозяйски плотно, жестко. Команда соперника оснащена очень хорошими техничными и в то же время быстрыми футболистами. Поэтому на протяжении всего матча надо быть начеку», — приводит слова Федотова BobSoccer.ru.