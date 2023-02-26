Мелкадзе: не считаю, что футболистам платят много. Всё заслуженно

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов.
«Не считаю, что футболистам платят много. Всё заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но, если другой футболист получает в 10 раз больше, меня это не волнует.
Врачи и пожарные получают меньше? Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным. Человеку нельзя прийти в 20 лет и с ходу стать футболистом. Ты с пяти лет тренируешься, отдаёшь этому всю свою жизнь. До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же. И далеко не все в итоге становятся футболистами. Поэтому лучшие игроки получают больше», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата России Мелкадзе провёл 14 матчей в составе «Сочи», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
- 26 февраля 2023
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