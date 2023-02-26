Талалаев оценил готовность «Торпедо» ко второй части сезона-2022/2023 РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев оценил готовность команды ко второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Сегодня, 26 февраля, «Торпедо» потерпело поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:2).
«Болельщики сделают выводы. Во-первых, в Жигулёвск приехали не все сильнейшие футболисты. Во-вторых, мы ставим задачи по спасению команды в чемпионате. Сняли нагрузки только за неделю до этой игры. По движению, по объёму действий, по интенсивности вопросов нет. Есть вопросы по правильности игры и по уровню мастерства. 40 минут команды играли «11 на 10». Мы должны были забивать. Вопрос как к тренерскому штабу, так и к футболистам, которые на поле не могут реализовать моменты», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
- 26 февраля 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:10
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:42
-
17:35
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
16:56
-
16:47
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:17
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:43
-
15:33