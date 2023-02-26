Талалаев оценил готовность «Торпедо» ко второй части сезона-2022/2023 РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев оценил готовность команды ко второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Сегодня, 26 февраля, «Торпедо» потерпело поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:2).

«Болельщики сделают выводы. Во-первых, в Жигулёвск приехали не все сильнейшие футболисты. Во-вторых, мы ставим задачи по спасению команды в чемпионате. Сняли нагрузки только за неделю до этой игры. По движению, по объёму действий, по интенсивности вопросов нет. Есть вопросы по правильности игры и по уровню мастерства. 40 минут команды играли «11 на 10». Мы должны были забивать. Вопрос как к тренерскому штабу, так и к футболистам, которые на поле не могут реализовать моменты», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».