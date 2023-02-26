Нападающий «Торпедо» Стефанович извинился перед болельщиками за поражение от «Акрона»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:2).

«Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за результат и за игру. Знаю, что сегодня на матче были ребята из Москвы, которые приехали нас поддержать. Это ценно. Если говорить об игре, то мы создаём моменты, осталось их реализовывать, должно прорвать рано или поздно. Дело даже не в мастерстве, дело в головах. Пора бы уже сбросить эти психологические оковы и начать забивать.

Я как человек, недавно вышедший из Первой лиги, всегда говорил, что там всё довольно серьёзно в плане уровня игры, а команды лиги не слишком-то уступают в классе клубам из нижней восьмёрки РПЛ. А когда это накладывается на очень большое желание, которое сегодня проявил «Акрон», то результат сложно предсказать. Мне показалось, что «Акрон» сегодня в совокупности был лучше нас именно в плане желания и настроя.

Погодный переход? Лично на мне это никак особо не сказалось. Я сам из Новоуральска, там снег лежит девять месяцев в году. Условия для всех равные, тем более что сегодня было не так уж и холодно. Ноль градусов — нормальная температура для такого времени года и игры в футбол», — приводит слова Стефановича официальный сайт «Торпедо».