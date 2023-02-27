Мелкадзе: раздули так, будто хочу сменить гражданство, потому что Карпин не вызвал меня

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался на тему разговоров о его смене гражданства.

«Сейчас у нас был отпуск больше месяца. Если бы я хотел поменять гражданство, за это время что-то да предпринял бы. Я как раз был в Грузии, отдыхал, а потом прилетел в Москву. Но я ничего для этого не делал, потому что пока не горю желанием получить грузинский паспорт.

Связывался ли кто-то со мной? Нет, никто. Корреспондент просто спросил, посещали ли меня мысли играть за сборную Грузии. Конечно, такие мысли посещали. Но историю раздули так, будто я хочу сменить гражданство из-за того, что Карпин не вызвал меня в сборную России. Когда прочитал это перед игрой с «Динамо», был в шоке», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».