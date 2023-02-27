Мелкадзе: Хвича в родной деревне строит большую церковь, а «Наполи» для него не предел

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался об успехах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Помню, когда первый раз с ним поздоровался, думал, он знает русский язык, а, оказывается, что нет. Я ему: «Как дела?» Когда он ответил, понял, что он не говорит по-русски. Потом с ним только на грузинском разговаривали.

В жизни мы не особо близкие друзья. Знакомы, с днём рождения поздравляем друг друга, но нет такого, чтобы я у него или он у меня спрашивал, как дела. В жизни он, как мне показалось, обычный, спокойный парень. Слышал, он в своей родной деревне в Грузии строит большую церковь. Возле дома его всегда ждут маленькие дети из села, с которыми он фоткается, когда выезжает куда-нибудь по делам в город. Это простой парень.

«Наполи» далеко не предел. Он может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 10 голов и девять ассистов в 20 матчах Серии А.

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