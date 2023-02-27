«Рады всем, а «Спартаку» особенно». Гендиректор «Акрона» Власов – о соперниках в Кубке

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о выступлениях команды в Кубке России.
«Зимой все обсуждали подписание Понсе, но в матче с «Торпедо» блистал Эльдарушев. С таким конкурентом Андрес может и не выбраться со скамейки? Всё может быть. Играют лучшие, те, кто заслуживает. Саид заслуженно стал лучшим игроком матча – забил, пенальти заработал, мы им очень довольны. Андрес сегодня тоже вышел в сложный момент, когда мы играли в меньшинстве, им тоже довольны. Ребята – большие молодцы.
Насколько игра с «Торпедо» была похожа на футбол, который хочет ставить Евгений Калешин? Это, конечно, лучше спрашивать у самого Евгения Игоревича. По первому тайму мне с трибун казалось, что ребята играли уверенно на мяче. Он хочет играть с розыгрышами, спокойно чувствовать себя с мячом – это потихоньку проявлялось и в концовке прошлого года, и на сборах, и теперь вновь в официальном матче. Это не может не радовать.
Любой команде рады, «Спартаку» – особенно. Но пока они лидируют в своём противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим», – приводит слова Власова Metaratings.
- 27 февраля 2023
-
06:44
-
06:26
-
06:25
-
05:46
-
05:41
-
05:26
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26