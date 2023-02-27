«Рады всем, а «Спартаку» особенно». Гендиректор «Акрона» Власов – о соперниках в Кубке

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о выступлениях команды в Кубке России.

«Зимой все обсуждали подписание Понсе, но в матче с «Торпедо» блистал Эльдарушев. С таким конкурентом Андрес может и не выбраться со скамейки? Всё может быть. Играют лучшие, те, кто заслуживает. Саид заслуженно стал лучшим игроком матча – забил, пенальти заработал, мы им очень довольны. Андрес сегодня тоже вышел в сложный момент, когда мы играли в меньшинстве, им тоже довольны. Ребята – большие молодцы.

Насколько игра с «Торпедо» была похожа на футбол, который хочет ставить Евгений Калешин? Это, конечно, лучше спрашивать у самого Евгения Игоревича. По первому тайму мне с трибун казалось, что ребята играли уверенно на мяче. Он хочет играть с розыгрышами, спокойно чувствовать себя с мячом – это потихоньку проявлялось и в концовке прошлого года, и на сборах, и теперь вновь в официальном матче. Это не может не радовать.

Любой команде рады, «Спартаку» – особенно. Но пока они лидируют в своём противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим», – приводит слова Власова Metaratings.