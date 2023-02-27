Пирс Морган после финала Кубка лиги обрушился с критикой на «МЮ», упомянув Роналду

Журналист Пирс Морган прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги.

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» пытаются делать вид, что они предпочитают видеть в нападении Ваута Вегорста, а не Роналду. Это весело. Он ужасен.

Не могу поверить, что я смотрю на главного тренера «Манчестер Юнайтед» и игроков клуба, которые танцуют от радости после победы в Кубке английской лиги. Так стыдно.

«Арсенал» не в финале никого не интересующего соревнования третьего уровня. Мы лидируем в Премьер-лиге», — написал Морган на своей страничке в «твиттере».

Напомним, вчера в финальном матче Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду