Пирс Морган после финала Кубка лиги обрушился с критикой на «МЮ», упомянув Роналду
Поделиться
Журналист Пирс Морган прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги.
«Болельщики «Манчестер Юнайтед» пытаются делать вид, что они предпочитают видеть в нападении Ваута Вегорста, а не Роналду. Это весело. Он ужасен.
Не могу поверить, что я смотрю на главного тренера «Манчестер Юнайтед» и игроков клуба, которые танцуют от радости после победы в Кубке английской лиги. Так стыдно.
«Арсенал» не в финале никого не интересующего соревнования третьего уровня. Мы лидируем в Премьер-лиге», — написал Морган на своей страничке в «твиттере».
Напомним, вчера в финальном матче Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
08:01
-
07:33
-
07:17
-
07:03
-
06:44
-
06:26
-
06:25
-
05:46
-
05:41
-
05:26
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
Партнерский контент