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Пирс Морган после финала Кубка лиги обрушился с критикой на «МЮ», упомянув Роналду

Пирс Морган после финала Кубка лиги обрушился с критикой на «МЮ», упомянув Роналду
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Журналист Пирс Морган прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги.

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» пытаются делать вид, что они предпочитают видеть в нападении Ваута Вегорста, а не Роналду. Это весело. Он ужасен.

Не могу поверить, что я смотрю на главного тренера «Манчестер Юнайтед» и игроков клуба, которые танцуют от радости после победы в Кубке английской лиги. Так стыдно.

«Арсенал» не в финале никого не интересующего соревнования третьего уровня. Мы лидируем в Премьер-лиге», — написал Морган на своей страничке в «твиттере».

Напомним, вчера в финальном матче Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0.

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