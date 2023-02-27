Гендиректор «Акрона» Власов: в команду верили и верим всегда

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о победе команды над московским «Торпедо» в матче Кубка России. Клуб из Тольятти обыграл соперников со счётом 2:0.
«В команду верили и верим всегда. Сборы провели хорошо, тренер был доволен. Наверное, неспроста показали такую уверенную игру. Да, можно говорить, что «Торпедо» на последнем месте в РПЛ, но здесь от себя идём. Довольны тем, как провели первый тайм. Несмотря на удаление, второй тайм тоже провели довольно уверенно. У «Торпедо», конечно, были моменты, но ребята большие молодцы – отстояли, заслуженно победили.
Для «Акрона» Кубок, учитывая турнирное положение, можно назвать приоритетным турниром? Нет, для нас важны и чемпионат, и Кубок. Чем дальше идти, тем лучше. Оба турнира важны, в обоих нужно побеждать и двигаться дальше», – приводит слова Власова Metaratings.
- 27 февраля 2023
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