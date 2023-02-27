Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер похвалил наставника «Атлетико» Диего Симеоне

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер похвалил наставника «Атлетико» Диего Симеоне
Комментарии

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, ранее выступавший за мадридский «Атлетико», похвалил наставника испанской команды Диего Симеоне.

«Диего Симеоне — невероятный специалист. Аргентинца уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным. Рад, что был там», — приводит слова Триппьера The Guardian.

32-летний Триппьер был игроком «Атлетико» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой чемпионат Испании. В нынешнем сезоне английский защитник в 31 матче за «Ньюкасл» забил один гол и отдал семь результативных передач. Месяц назад Триппьер продлил соглашение с командой до лета 2025 года.

10 самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги-2022/2023. Видеоролик:

Новость по теме
Эдди Хау: новый контракт Триппьера — достойная награда за потрясающий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023