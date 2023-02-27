Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер похвалил наставника «Атлетико» Диего Симеоне
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, ранее выступавший за мадридский «Атлетико», похвалил наставника испанской команды Диего Симеоне.
«Диего Симеоне — невероятный специалист. Аргентинца уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным. Рад, что был там», — приводит слова Триппьера The Guardian.
32-летний Триппьер был игроком «Атлетико» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой чемпионат Испании. В нынешнем сезоне английский защитник в 31 матче за «Ньюкасл» забил один гол и отдал семь результативных передач. Месяц назад Триппьер продлил соглашение с командой до лета 2025 года.
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