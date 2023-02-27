«Ювентус» зарабатывает за рекламу на форме в два раза больше конкурентов по Серии А
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Туринский «Ювентус» ежегодно получает от спонсоров, представленных на игровой форме, € 58,5 млн. Это лучший показатель в итальянской Серии А. Об этом сообщает Calciomercato.com. Ближайшим конкурентом является «Интер» с заработком в € 28,5 млн.
В пятёрку также вошли «Фиорентина» (€ 25 млн), «Милан» (€ 21 млн) и «Сассуоло» (€ 18,5 млн).
«Ювентус» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии восьмое место, набрав в 23 матчах 32 очка. Клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций. Лидером соревнований является «Наполи», имеющий в своём активе 65 очков. Если неаполитанцы сохранят преимущество, то завоют победу в чемпионате Италии впервые с 1990 года.
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