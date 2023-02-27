Ибрагимович: «Наполи» и Спаллетти делают по-настоящему великие дела. Они заслужили титул

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что «Наполи» заслуживает победы в итальянской Серии A так же, как и главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который, по мнению шведа, многого добился за последние годы.
«Наполи» делает по-настоящему великие дела. Они заслуживают победы в Серии A. Я рад за такого великого тренера, как Спаллетти, он очень хорош и до этого никогда не побеждал в чемпионате. Он многого добился за последние годы и заслужил победы», — сказал Ибрагимович в эфире Mediaset Premium.
Спаллетти руководит «Наполи» с 2021 года. В текущем сезоне под руководством итальянца «Наполи» безоговорочно возглавляет турнирную таблицу Серии A, набрав после 24 сыгранных матчей 65 очков и опережая ближайших преследователей на 18 очков.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
- 27 февраля 2023
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