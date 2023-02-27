Marca: представителей «Реала» не будет на премии The Best из-за Винисиуса
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Мадридский «Реал» не отправил свою делегацию в Париж, где сегодня, 27 февраля, состоится вручение премии The Best и определится команда года по версии ФИФА и FIFPro. Это связано с тем, что форварда испанской команды Винисиуса Жуниора не оказалось в числе 26 номинантов на попадание в команду года. Об этом сообщает Marca.
В «Реале» остались недовольны этим решением, поэтому в Париж от клуба не полетели даже Карим Бензема, претендующий на звание «лучшего игрока года», Карло Анчелотти (номинация «лучший тренер года») и Тибо Куртуа (номинация «лучший вратарь года»).
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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