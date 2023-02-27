Наставник «Милана» Пиоли высказался о возвращении на поле Ибрагимовича и Меньяна

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал появление на поле вратаря Мика Меньяна и нападающего Златана Ибрагимовича в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0).
«Меньян и Ибрагимович вернулись на поле после травм? Это не только отличные футболисты, но и лидеры с большим опытом, конечно, присутствие Мика и Златана на поле имеет большое значение», — приводит слова Пиоли DAZN.
27-летний Меньян не выходил на поле с сентября 2022 года. Из-за травмы французский вратарь пропустил чемпионат мира, на котором его сборная дошла до финала. В нынешнем сезоне за «Милан» Меньян в 10 матчах пропустил 10 мячей и трижды сыграл «на ноль».
41-летний Ибрагимович в матче с «Аталантой» впервые появился на поле в нынешнем сезоне.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:
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