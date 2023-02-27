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Жоаозиньо: как россиянин искренне рад, что Малком и Клаудиньо получили гражданство России

Жоаозиньо: как россиянин искренне рад, что Малком и Клаудиньо получили гражданство России
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, имеющий также российское гражданство, поддержал решение своих соотечественников из санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить паспорта Российской Федерации.

«Это выбор Малкома и Клаудиньо, который когда-то сделал и я. Они приняли решение получить гражданство России, а я как россиянин искренне рад, что они сделали такой выбор», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

Об одобрении Малкому и Клаудиньо российского гражданства стало известно после того, как соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Получив паспорта Российской Федерации, бразильцы смогут в будущем выступать за национальную команду России: Малком с 2024 года, а Клаудиньо с 2026 года.

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