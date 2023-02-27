«Ты что, сошёл с ума?» Роналдиньо — судье про исполнение выходов один на один в Медиалиге

Бывший бразильский полузащитник Роналдиньо, который вчера, 26 февраля, дебютировал в испанской Медиалиге за клуб «Порсинос», отказался исполнять выходы один на один в матче с «Пио».

Когда пришло время исполнения выходов один на один, бразилец сразу отмахнулся от этой дисциплины, объяснив это арбитру: «Ты что, сошёл с ума? Пусть это делает кто-нибудь другой, я тут не для того, чтобы бегать», — приводит слова Роналдиньо Marca.

Отмечается, что выступление Роналдиньо не оправдало того ажиотажа, что готовили организаторы турнира, однако бразилец оставил у болельщиков множество положительных эмоций. Выходы один на один в испанской Медиалиге исполняют вместо послематчевой серии пенальти.

Роналдиньо разозлился на фристайлера, который прокинул ему мяч. Видеоролик: