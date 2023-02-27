Александр Мостовой — о Слуцком: он причастен к победам ЦСКА, но все знают как

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о тренере Леониде Слуцком.

«Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Нидерландов и Англии. Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?» — приводит слова Мостового News.ru.

Леонид Слуцкий находится без основной работы с ноября 2022 года, когда покинул «Рубин». Сейчас специалист является резидентом YouTube-канала «Коммент.Шоу».