Погба может принять участие в матче с «Торино»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может принять участие в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Торино». Об этом сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Ему лучше, мы возьмём его на завтрашний матч. Если нужно, мы выпустим его. Я разговаривал с ним так же, как и с другими игроками. Он должен понимать, что возвращение в строй — важная часть сезона, у него должны быть все стимулы, чтобы хорошо закончить сезон и протянуть нам руку помощи», — приводит слова Аллегри Tribal Football.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. С момента возвращения в туринский клуб французский полузащитник не провёл на поле ни одной минуты из-за различных травм.