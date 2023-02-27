«Это всего лишь Кубок лиги». Киоун — о первом трофее «Манчестер Юнайтед» с 2017 года

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги над «Ньюкаслом» (2:0). Для «красных дьяволов» этот трофей стал первым с 2017 года.
«Многие люди в восторге от «Манчестер Юнайтед», но давайте посмотрим на то, кого они обыграли к трофею Кубка лиги. Итак, они одолели «Бёрнли» дома, они обыграли «Чарльтон» дома, они обыграли «Ноттингем Форест», которые сейчас явно не из числа лучших команд. И теперь они чемпионы, выиграли Кубок лиги.
Если они продолжат побеждать так, как сейчас, то, без сомнения, смогут побороться за титул. Но именно в этих матчах можно было спокойно побеждать, не так ли? Однако в матче с «Ньюкаслом» у них всё получалось исключительно хорошо.
В последние месяцы они изменили ситуацию. У них есть тренер, который знает, чего хочет. Их культура меняется, Маркус Рашфорд прямо сейчас неотразим. Вся команда находится в неотразимой форме. Есть командный дух, появляются лидеры, виден характер. Но это только один трофей, и это всего лишь Кубок лиги», — приводит слова Киоуна talkSPORT.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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