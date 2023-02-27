Салихова: Абаскаль выполнил все обещания — при нём «Спартак» стал тактическим хамелеоном
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых в ответном матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2).
«Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растёт общее командное мастерство. Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот «Спартак» Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре — сложно предугадать», – приводит слова Салиховой Metaratings.
Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», также завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
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