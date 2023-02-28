Лионель Месси в третий раз в карьере признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента звёздный нападающий был удостоен этой награды в 2009 и 2019 году. На награду также претендовали два французских форварда: одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе и представитель «Реала» Карим Бензема.

Месси с командой Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, получив приз самому ценному игроку турнира. В финальном матче южноамериканцы обыграли соперников из Франции в драматичном матче (3:3, 4:2 пен.).

Аргентинец – семикратный обладатель «Золотого мяча», он является рекордсменом по данному показателю.

На церемонии ФИФА награды получили и другие представители южноамериканской команды – Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони – лучшим тренером.